Жительница Пермского края прорыла потайной ход в попытке скрыться от приставов

Фото: телеграм-канал "ГУ ФССП России по Пермскому краю"

Жительница Пермского края, которая не платила своей 14-летней дочери алименты и накопила долг более чем на 150 тысяч рублей, подкопала подземный вход в собственном доме, чтобы скрыться от судебных приставов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

По данным ФССП, женщину не раз привлекали к административной ответственности и судили за неуплату алиментов, поэтому она стала скрываться. При этом мать 14-летней девочки не хотела устраиваться на работу, в связи с чем на нее завели уголовное дело.

Судебные приставы приехали домой к злоумышленнице, чтобы вручить документ, но на двери висел замок. Тогда и выяснилось, что женщина пряталась в подземном туннеле возле дома, который она прорыла. Ее вытащили из траншеи и сопроводили в подразделение ведомства, где с ней провели беседу и предупредили о возможном тюремном сроке за уклонение от уплаты алиментов.

Ранее адвокат Милана Дадашева предупредила, что родитель, который должен платить алименты, но регулярно этого не делает, может получить наказание в виде лишения свободы. Неплательщику грозит срок до 1 года лишения свободы, до 3 месяцев ареста либо до 1 года исправительных или принудительных работ.

