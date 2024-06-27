ФССП предложила не пускать злостных неплательщиков алиментов на спортивные матчи

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Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать футбольные матчи и другие спортивные мероприятия, рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

"В настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на "косвенное" принуждение должников к исполнению требований судебных актов", – цитирует ТАСС его высказывание, сделанное на полях 12-го Петербургского международного юридического форума.

Аристов уточнил, что обычно стоимость билетов на спортивные состязания и соревнования достаточно высокая, а их посещение носит развлекательный характер. Поэтому, продолжает он, можно на законодательном уровне предусмотреть возможность отказа в оформлении или приостановки действия персональной карты болельщика, если человек попал в реестр должников по алиментам.

Ранее адвокат Милана Дадашева предупредила, что родитель, который должен платить алименты, но регулярно этого не делает, может получить наказание в виде лишения свободы. Неплательщику грозит срок до 1 года лишения свободы, до 3 месяцев ареста, либо до 1 года исправительных или принудительных работ.

