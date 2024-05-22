ЛДПР предложила обязать органы опеки платить алименты за должников

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Алименты несовершеннолетним детям, которые им не удается получить с недобросовестных родителей, предложили платить органам опеки. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму фракцией ЛДПР, сообщает газета "Известия".

В пояснительной записке к проекту приводятся данные о результатах работы ФССП России в 2022 году, по которым эффективность взыскания алиментных платежей за этот период составила 28,5%.

В документе также отмечается, что из всего объема уголовных дел, возбужденных ФССП в 2022 году, более 96% приходится именно на дела в отношении должников по алиментам – свыше 56 тысяч дел.

Так как ситуация с принудительным исполнением алиментных обязательств остается напряженной, она требует со стороны государства разработки допмеханизмов по гарантии соблюдения основных прав и защиту прежде всего детей, указывают депутаты.

Парламентарии напомнили, что действующее законодательство уже предусматривает, что орган опеки обязан принимать необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка, если становится известно о соответствующих нарушениях либо об угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего.

Кроме того, органы опеки и попечительства имеют право предъявлять иски о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, если им не предоставляется содержание, а соответствующий иск никем иным в суд не заявлен.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что если человек оказался безответственным родителем, то ситуацию должно подхватить государство.

"К сожалению, некоторые прячут доходы, скрываются от приставов, упрашивают работодателей платить "в конвертах". Только дети не могут ждать, их нужно кормить, одевать, развивать, лечить и многое другое. Все это могут обеспечить органы опеки", – рассказал он.

Одновременно с этим, по его словам, нельзя дать расслабиться нерадивым родителям – они должны будут вернуть все затраты органов опеки в полном объеме.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что алименты на ребенка с отца-неплательщика можно взыскать через суд. Эксперт уточнила, что в случае, если мать обращается в инстанцию только с просьбой принудить отца детей к переводу денежных средств на их содержание, ей необходимо направиться к мировому судье по месту жительства должника.

До этого Госдума приняла правительственный закон об открытом реестре неплательщиков алиментов. Согласно данным Минюста, должниками могут оказаться около 144 тысяч мужчин и женщин в России. Попавшие в черный список родители будут числиться в нем до тех пор, пока не выплатят долги.