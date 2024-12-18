Губернатор Новгородской области призвал наказывать алиментщиков без "предела жесткости"

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин призывает максимально ужесточить наказание за неуплату алиментов. При этом процесс взыскания алиментов он предлагает автоматизировать, чтобы он не был унизительным. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Никитин уверен, что проблема уклонения от алиментов в российских регионах стоит остро, и долги по алиментам достаточно большие. Он обратил внимание, что сейчас они немного уменьшились, не исключив, что это произошло за счет участников СВО, у которых высокие зарплаты и автоматические отчисления.

"Но тема эта есть, задолженность большая, и как только не скрываются алиментщики от своих детей", – сказал губернатор.

Он считает, что этим вопросом следует заниматься серьезно. По мнению Никитина, здесь не может быть предела жесткости – детей должны содержать оба родителя. В то же время чиновник отмечает, что государству надо максимально включаться в процесс взыскания алиментов, чтобы это не было так унизительно для родителя.

"Не будем говорить, что это всегда мама, но в большинстве это все-таки мама, которая пытается алименты взыскать, – она должна получить лист исполнительный, то есть бегать за приставами, уговаривать их. Государство должно автоматически подобные вещи делать, чтобы повышать эффективность сбора алиментов", – отмечает губернатор.

В мае Владимир Путин подписал закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментам. Согласно документу, в базе будут содержаться сведения по алиментам граждан, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних, недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

Помимо этого, в реестре будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, которые были объявлены судебными приставами в розыск. Закон вступит в силу через 360 дней после его официальной публикации.

Согласно данным Минюста, должниками могут оказаться около 144 тысяч мужчин и женщин в России. Попавшие в черный список родители будут числиться в нем до тех пор, пока не выплатят долги.

