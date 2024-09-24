Экономист Балынин предложил ввести контроль за расходами плательщиков алиментов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Одна из самых сложных проблем с уплатой алиментов россиянами состоит в получении дохода от теневой занятости. Поэтому необходимо ввести контроль за их расходами, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

"Если они превышают доходы, нужно обязывать плательщика алиментов платить в процентах не от доходов, а непосредственно от расходов", – сказал он.

Также экономист предложил закрепить в Семейном кодексе норму, устанавливающую возможность продажи автомобилей или недвижимости для уплаты алиментов. Как отметил эксперт, еще можно закрепить обязанность уплаты алиментов, если ребенок обучается в образовательных учреждениях среднего профессионального образования или высшего образования на очной форме.

По его словам, в 2021 году из базы для алиментов исключили доходы в натуральном виде. Балынин подчеркнул, что это может создавать предпосылки недобросовестного поведения некоторых плательщиков.

Кроме того, размер установленных законом алиментов экономист назвал справедливым.

Ранее вице-спикер ГД Владислав Даванков предложил ввести обязательную маркировку должников по алиментам на их страницах на сайтах знакомств. Депутат напомнил, что в 2022 году общая сумма всех задолженностей по алиментам в стране превысила 156 миллиардов рублей. Озвученная мера помогла бы не только ускорить выплату алиментов, но и защитить других от нежелательных знакомств с человеком, который сознательно уклоняется от уплаты.

