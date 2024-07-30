Роскачество предупредило, что наследство принимается вместе с долгами

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Наследство можно принять только целиком, включая все обязательства и долги, предупредили специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества в беседе с RT.

"Это означает, что нельзя, например, наследовать ипотечную квартиру с долгами по ЖКУ и отказаться от ипотеки и долгов. Ответственность за задолженности наследодателя прописана в статье 1175 Гражданского кодекса", – сказали эксперты.

По закону вступить в наследство можно в течение полугода, а далее – через суд. За это время можно узнать, есть ли долги у наследодателя и стоит ли вступать в право наследования, подчеркнули в Роскачестве.

Также российские законы предусматривают, что каждый наследник отвечает по долгам в пределах стоимости перешедшего к нему имущества. Так, если наследуемая дача стоит 1 миллион рублей, а долги наследодателя составляют 2 миллиона рублей, то наследник уплатит лишь 1 миллион, а остальное спишется.

"Стоимость перешедшего к наследникам имущества определяется его рыночной стоимостью на момент открытия наследства. Даже если потом эта дача поднимется в цене, все равно будет учитываться ее стоимость в 1 миллион", – добавили специалисты.

Поэтому иногда выгоднее отказаться от наследства, чем принять его и потом продавать имущество и погашать долги. Если долг копился больше трех лет, то наследника могут обязать погасить долги только за последние 3 года, пояснили в Роскачестве. При этом долги, связанные с личностью наследодателя, не передаются наследникам. В их число входят алименты, штрафы за нарушение ПДД, налоговые платежи и другие, заключили в центре.

Ранее Верховный суд РФ защитил девочку из Ростова-на-Дону, которая унаследовала крупные кредиты после смерти отца. Точная сумма долгов не приводилась, однако она превышала стоимость половины квартиры, которой владел умерший. Вдова отказалась от своей доли наследства, а потом и от доли дочери.

Позже Сбербанк обратился с иском взыскать с девочки долг по кредитной карте в размере свыше полумиллиона рублей. Суд удовлетворил иск, однако в ВС отметили, что все сделки с имуществом несовершеннолетних должны совершаться к их выгоде.

