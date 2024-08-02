В ЛДПР объяснили идею обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ЛДПР объяснили свою идею об обязанности родителей содержать детей, которые учатся в вузе, до 23 лет. Об этом сообщает RT.

В партии рассказали, что в проекте речь касается не всех взрослых, а только тех родителей, которые и так уже обязаны выплачивать алименты.

"То есть если родитель ушел из семьи и оставил ребенка, он обязан сегодня платить алименты до его совершеннолетия. Тогда как мы предлагаем этот срок увеличить до 23 лет – на период, когда ребенок учится в вузе", – говорится в сообщении.

В ЛДПР добавили, что такой подход станет справедливым, поскольку ребенок до окончания вуза не может себя обеспечивать самостоятельно.

Проект, обязывающий родителей содержать своих детей до 23 лет, пока они учатся вузах по очной форме, уже внесли в Госдуму. Говорилось, что если между родителями нет соглашения об уплате алиментов, их размер определит суд в твердой денежной сумме, которую нужно будет выплачивать каждый месяц. Если возможности получить помощь от своих родителей не будет, учащиеся смогут претендовать на помощь братьев и сестер, дедушек и бабушек.

