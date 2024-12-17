Житель Калининграда спрятался от приставов под потолком

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Гурьевске Калининградской области приставы нашли в обшивке потолка мужчину, который накопил почти 2 миллиона долгов по алиментам, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Для привлечения должника к ответственности судебные приставы прибыли к его месту проживания. Наблюдая через окно, они увидели, что внутри находится женщина. Она открыла дверь и сообщила, что должника нет дома.

Приставы тщательно обследовали помещение и определили, что должник скрывается за потолочной обшивкой. Понимая, что продолжать прятаться от сотрудников ведомства бессмысленно, гражданин пробил потолок и через образовавшуюся дыру спустился вниз.

Мужчину доставили в отделение полиции, где привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ ("Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей"). В случае если мужчина не начнет выплачивать долг, ему может грозить уголовная ответственность.

Житель Гурьевска имеет задолженность перед своими дочерьми, одна из которых уже достигла совершеннолетия. Мужчина также избегал встреч с судебными приставами. При этом, отметило ведомство, он нашел возможность установить камеры видеонаблюдения на территории своего дома и оградить ее колючей проволокой.

Ранее житель села Петровка Омского района притворился курткой, чтобы его не нашли судебные приставы. Те пришли домой к фигуранту, но его сожительница сказала, что его нет. Тогда приставы решили осмотреть квартиру и заметили, что под грудой вещей торчат кроссовки.