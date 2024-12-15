Экс-руководство WorldSkills обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Экс-руководство WorldSkills Russia обвиняют в хищении денег, которые выделялись по нацпроекту "Демография", рассказал руководитель ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

"В мае текущего года министерством во взаимодействии с ФСБ России задокументировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 миллионов рублей, выделенных автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках нацпроекта "Демография", – передает ТАСС его слова.

В июне столичный суд постановил заключить под стражу генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова. По данным следствия, он совместно с сотрудниками компании сознательно и умышленно сообщали заведомо ложные сведения о заключаемых срочных договорах в Роструд. Они делали это с целью получения прибыли обманным путем.

Также арестован руководитель аппарата WorldSkills Russia Данир Мухаметзянов. Обоим мужчинам вменяется четвертая часть уголовной статьи "Мошенничество", им грозит до десяти лет лишения свободы.