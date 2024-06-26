РИА Новости: глава "Уральских заводов" поставлял зарубежные радиостанции вместо российских

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Арестованный гендиректор "Уральских заводов" Василий Мусин в рамках госконтракта организовал поставку радиостанций иностранного происхождения под видом российских товаров. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал Мусина на 1 месяц 29 суток. Его подозревают в мошенничестве особо крупного размера. По данным следствия, Мусин обманным путем украл деньги, выделенные МВД РФ в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.

До этого по аналогичной статье задержали бывших сотрудников государственного центра вирусологии "Вектор" в Новосибирске. Их обвиняют в хищении шести миллионов рублей из средств предприятия.

