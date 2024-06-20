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20 июня, 21:43

Происшествия

Гендиректор WorldSkills Russia Уразов задержан по подозрению в мошенничестве

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В Москве задержали гендиректора Агентства развития профессий и навыков WorldSkills Russia Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В данный момент с ними проводят следственные действия. В органах уточнили, что ходатайства об аресте уже поступили в Замоскворецкий столичный суд.

Ранее по аналогичной статье под стражу до 14 августа подпал бывший совладелец лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексей Тайчер, которого задержали 18 июня.

До этого по делу о мошенничестве был продлен до 16 августа арест блогеру Аязу Шабутдинову, задержанному в начале ноября прошлого года.

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