20 июня, 21:43Происшествия
Гендиректор WorldSkills Russia Уразов задержан по подозрению в мошенничестве
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В Москве задержали гендиректора Агентства развития профессий и навыков WorldSkills Russia Роберта Уразова и руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В данный момент с ними проводят следственные действия. В органах уточнили, что ходатайства об аресте уже поступили в Замоскворецкий столичный суд.
Ранее по аналогичной статье под стражу до 14 августа подпал бывший совладелец лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-Транс" Алексей Тайчер, которого задержали 18 июня.
До этого по делу о мошенничестве был продлен до 16 августа арест блогеру Аязу Шабутдинову, задержанному в начале ноября прошлого года.