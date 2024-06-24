Суд арестовал гендиректора "Уральских заводов" Мусина за мошенничество

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 1 месяц 29 суток (до 17 августа) главу акционерного общества "Уральские заводы" Василия Мусина, подозреваемого в мошенничестве особо крупного размера, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Установлено, что Мусин обманным путем украл деньги, выделенные МВД РФ в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.

По аналогичной статье ранее задержали бывших сотрудников государственного центра вирусологии "Вектор" в Новосибирске. Предположительно, они похитили шесть миллионов рублей из средств предприятия.

Между тем власти Якутска пригрозили уголовными делами жителям, которые жалуются на коррупционеров. В административной комиссии уточнили, что виновным грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Власти Якутска подчеркнули, что к ответственности заявителя можно привлечь даже в том случае, если он оставил только устное сообщение.