Власти Якутска пригрозили уголовными делами жителям, которые жалуются на коррупционеров

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Жителей Якутска которые жалуются на коррупционеров, предупредили об ответственности за клевету. Об этом сообщили в телеграм-канале административной комиссии мэрии города.

По ее данным, в окружную администрацию регулярно поступают жалобы на коррупционные нарушения. Власти считают, что "право граждан на обращения является важным инструментом и цивилизованным способом разрешения различных ситуаций". Вместе с этим они решили напомнить заявителям об ответственности за клевету, которая наступит, если информация о преступлениях не подтвердится.

В административной комиссии уточнили, что виновным грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Власти Якутска подчеркнули, что к ответственности заявителя можно привлечь даже в том случае, если он оставил только устное сообщение.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова Магомеда-Башира Калиматова по делу о хищении денег в региональном ПФР.

Обвиняемый занимал руководящую должность в региональном управлении "Почты России". По данным ФСБ, в феврале 2023 года была пресечена деятельность ОПГ, в состав которой входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и "Почты России", завладевшие более чем двумя миллиардами рублей – средств ПФР в Ингушетии, Северной Осетии и Москве.