Верховный суд выступил за продолжение дел о клевете после примирения сторон

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Верховный суд предложил исключить прекращение уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств после примирения сторон, сообщает РБК со ссылкой на Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Соответствующий законопроект в том числе подразумевает изменение категории таких дел с частного обвинения на частно-публичное. За счет этого факт инцидента будут доказывать правоохранители.

Действующее законодательство допускает прекращение уголовного дела, если в суд без уважительной причины не явится истец, который должен самостоятельно поддерживать обвинение.

Если подсудимого оправдают, судебные расходы будет возмещать пострадавший, а при примирении сторон – одна или обе стороны. При этом по делам публичного и частно-публичного обвинения в таких случаях издержки возмещаются за счет федерального бюджета.

"Предлагаемые в проекте изменения уголовно-процессуального законодательства направлены на обеспечение надлежащей охраны прав и свобод человека", – отмечают авторы инициативы.

В Верховном суде добавили, что поправки позволят обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы.

Ранее в Госдуме начали прорабатывать вопрос о блокировке интернет-страниц СМИ и интернет-ресурсов, порочащих честь, еще до решения суда. Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина отметила, что суды могут идти годами, а порочащая граждан информация при этом остается в Сети и не позволяет решить проблему даже при решении в пользу истца.

