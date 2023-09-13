Верховный суд РФ защитил покупателя онлайн-курсов, решившего вернуть за них деньги

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Верховный суд России позволил вернуть оплату за онлайн-курсы, которые покупатель отказался проходить, несмотря на отсутствие подобных условий в договоре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение коллегии по гражданским делам.

Отмечается, что суд рассмотрел жалобу мужчины из Читы, он приобрел онлайн-курс у компании "Лайк Центр", стоимость которого составила 250 тысяч рублей. Мужчина отметил, что компания обещала вернуть всю стоимость курса в том случае, если покупатель не сможет достигнуть определенных результатов.

Он рассказал, что смог пройти два блока курса, впоследствии чего отказался от обучения и предоставления услуг, в связи с чем направил компании требование о возврате денежных средств. Сотрудники компании прислали ему договор публичной оферты, согласно которому при отказе от курса возвращается 8% его стоимости.

После произошедшего мужчина отправился в суд. По его словам, судья согласился с условиями, указанными в документе, после чего ему присудили 20 тысяч рублей, апелляционная инстанция добавила еще 10 тысяч рублей в виде потребительского штрафа.

Однако позже Верховный суд РФ рассмотрел его жалобу и отменил решение, напомнив, что недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.

"Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе ее оказания. В случае отказа от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические расходы, которые он понес до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался. Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны", – указано в определении.

Это привело к тому, что Верховный суд РФ направил данное дело на пересмотр.

Ранее в Москве задержали бывшую сотрудницу брачного агентства, которая обещала своим клиентам предоставить услуги по личностному росту, а также найти спутника. Задержанная обманула своих клиентов на 17 миллионов рублей.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, условия договора брачным агентством не были выполнены, а спустя время офис, где находилась организация, закрылся. В полицию обратились пострадавшие, рассказав о произошедшем.

Фигурантке была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отметила представитель ведомства.

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