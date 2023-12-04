Верховный суд РФ признал законным конфискацию совместно нажитого авто у нарушителя ПДД

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Верховный суд России признал законным конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, если транспорт является совместно нажитым имуществом, сообщает газета "Известия".

Указывается, что Звениговский районный суд Республики Марий Эл в октябре 2022 года признал виновным мужчину, который управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Так как тот ранее уже привлекался к ответственности за это же нарушение и управлял машиной будучи лишенным водительского удостоверения, то ему назначили 400 часов обязательных работ и повторное лишение прав на 2 года и 11 месяцев.

Кроме того, автомобиль был конфискован. Однако транспорт был в долевой собственности осужденного и его жены. Кассационная жалоба о пересмотре приговора была удовлетворена, и решение о конфискации было отменено. Однако замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев обжаловал это постановление в Верховном суде РФ.

Судебный орган согласился с доводами прокурора и решил, что у кассационного суда не было оснований для изменения или отмены приговора. В итоге он отменил определение кассации и оставил приговор в силе в части конфискации авто.

По словам юриста Сергея Радько, когда только обсуждались соответствующие поправки в законы, возникали вопросы о конфискации авто за нарушения ПДД, которые принадлежат разным лицам или супругам. В итоге эти вопросы так и не решили, считает он.

"Формально законодательство позволяет второму собственнику отстоять свои интересы, касающиеся совместного имущества. Но для этого необходимо обращаться в суд", – отметил Радько.

С таким мнением соглашается и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, в законодательстве нужно прописать схему, которая бы защищала интересы других собственников таких транспортных средств.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2023 года российские суды стали конфисковать автомобили в 10% случаев за повторное пьяное вождение. Соответствующие поправки в УК РФ вступили в силу в конце июля 2022 года.

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