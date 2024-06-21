21 июня, 10:17Общество
Суд отправил в СИЗО гендиректора WorldSkills Russia Уразова за аферы с договорами
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Замоскворецкий районный суд Москвы постановил заключить под стражу гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова до 19 августа 2024 года, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
По данным следствия, Уразов совместно с сотрудниками АНО "Ворлдскиллс России" сознательно и умышленно сообщали заведомо ложные сведения о заключаемых срочных договорах в Роструд. Они делали это из корыстных побуждений с целью получения денег обманным путем, отметили в следствии.
Ранее СК и МВД задержали участников группировки черных риелторов, которые завладели более 60 квартирами в Москве. По данным следствия, с 2010 по 2024 год трое организаторов банды разработали и реализовали преступную схему приобретения квартир умерших москвичей с помощью фальшивых документов.
Мошенники предоставляли договоры в уполномоченные органы для оформления недвижимости в собственность подконтрольных им лиц. В СК установили, что с помощью разработанной схемы соучастники незаконно приобрели квартиры в Москве на сумму более 250 миллионов рублей.
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