Суд отправил в СИЗО гендиректора WorldSkills Russia Уразова за аферы с договорами

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий районный суд Москвы постановил заключить под стражу гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова до 19 августа 2024 года, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

По данным следствия, Уразов совместно с сотрудниками АНО "Ворлдскиллс России" сознательно и умышленно сообщали заведомо ложные сведения о заключаемых срочных договорах в Роструд. Они делали это из корыстных побуждений с целью получения денег обманным путем, отметили в следствии.

Ранее СК и МВД задержали участников группировки черных риелторов, которые завладели более 60 квартирами в Москве. По данным следствия, с 2010 по 2024 год трое организаторов банды разработали и реализовали преступную схему приобретения квартир умерших москвичей с помощью фальшивых документов.

Мошенники предоставляли договоры в уполномоченные органы для оформления недвижимости в собственность подконтрольных им лиц. В СК установили, что с помощью разработанной схемы соучастники незаконно приобрели квартиры в Москве на сумму более 250 миллионов рублей.