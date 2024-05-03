Полиция задержала трех человек за мошенничество под видом модельного агентства

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники полиции задержали троих жителей столичного региона, которых подозревают в совершении мошенничества под видом трудоустройства в модельное агентство в Москве. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о помощи в трудоустройстве в модельное агентство в качестве актеров массовых сцен. Заинтересовавшимся гражданам они устраивали собеседование, во время которого делали комплименты относительно их внешности", – рассказала она.

После этого, добавила представитель МВД, жертвам предлагали стать моделями и подписать договор с дополнительным соглашением. Однако на самом деле это были документы на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, объяснила она. В итоге деньги сразу поступали на счета фирмы, подчеркнула Волк.

Она сказала, что в ходе обысков у задержанных в Москве и Подмосковье граждан нашли и изъяли различную документацию, печати, мобильные телефоны и другие улики. Обыски, по ее словам, проходили не только по адресам проживания, но и в офисах фигурантов.

"Возбуждено 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство", – добавила Волк.

В настоящее время фигурантам уже предъявили обвинения, а в их отношении избрали различные меры пресечения, заключила она.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков напомнил москвичам, что городские службы не проводят поквартирные обходы в выходные дни. Под видом работников коммунальных служб могут оказаться злоумышленники, предупредил он.

