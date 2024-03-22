Россиянам рассказали о состоящей из трех этапов новой мошеннической схеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали использовать новую схему для обмана граждан, состоящую из трех этапов, сообщил юрист Иван Соловьев. Его слова приводит RT.

Специалист обратил внимание, что злоумышленники начали придумывать более изощренные уловки, поскольку обмануть с первого раза получается все реже.

"Вот и строят цепь многоходовок: первый звонок с целью получить данные паспорта – чаще всего это "безобидный представитель сотовой компании", предлагающий продлить договор на пользование номером или сим-картой", – отметил юрист.

Затем мошенник звонит снова, представляясь оператором сайта "Госуслуг". Как правило, жертве говорят о том, что ее аккаунт пытаются взломать, причиной этому является то, что она ранее сообщила кому-то паспортные данные, уточнил Соловьев.

Для защиты аккаунта человека просят продиктовать код, который пришел в сообщении. Таким образом, злоумышленник получает доступ к личному кабинету, объяснил юрист.

Третий звонок поступает якобы от лица сотрудника банка. Человеку рекомендуют перевести все средства на безопасный счет. Мошенники сразу пугают жертву, сообщая о том, что к ее деньгам прямо сейчас пытаются получить доступ.

"Еще раз подчеркну: нельзя вводить любые коды из СМС, поступивших из непроверенных источников, а безопасных счетов просто не существует в природе. Будьте внимательны и бдительны", – резюмировал он.

В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Виталий Фомин предупредил в беседе с "Газетой.ру" о том, что некоторые аферисты научились создавать голосовые дипфейки, используя возможности нейросети.

По его мнению, проблема заключается в том, что сервисы для искажения голоса доступны сейчас почти всем, их нельзя запретить. Однако для работы с ними необходимы определенные навыки, заметил Фомин.

Чтобы получить голос конкретного человека, мошенникам сначала нужно будет взломать его аккаунт в мессенджере, где есть голосовые сообщения, рассказал эксперт. При этом он считает, что полностью сымитировать голос будет сложно.

"Различают синтезаторы, работающие в реальном времени: когда человек звонит, а его голос проходит через синтезирующее ядро, и синтезаторы, обрабатывающие речевые отрезки для дальнейшего использования, – общаться по телефону через такой инструмент не получится", – объяснил он.

Фомин обратил внимание на то, что схема является рабочей, поскольку граждане доверяют голосовым сообщениям от близких людей. Однако эксперт призывает быть внимательными. По его словам, когда используется дипфейк, можно услышать неправильные ударения и паузы.

Если поступил звонок с голосом знакомого человека, но с неизвестного номера, лучше всего перезвонить по проверенному телефону, добавил Фомин.

"Мошенники не говорят на отвлеченные темы. Они заинтересованы скорее приступить к получению выгоды, поэтому вопросы будут касаться финансовой помощи, платежных данных карты, перечисления средств", – подытожил он.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов сообщил, что мошенники могут использовать QR-коды при совершении покупок в магазине для обмана граждан.

Для безопасности в малоизвестных для человека офлайн-магазинах рекомендуется расплачиваться наличными. При этом карту или QR-код можно использовать в торговых точках, которые прошли проверку временем.



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