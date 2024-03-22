Эксперт рассказал, какую опасность могут скрывать QR-коды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мошенники могут использовать QR-коды для обмана граждан. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

"При совершении покупок в магазине есть риск отсканировать подменный QR-код для оплаты, который был создан злоумышленниками. С этим можно столкнуться как на онлайн-, так и офлайн-площадках", – предупредил специалист.





Александр Власов эксперт в области безопасности При сканировании поддельного QR-кода вы можете отдать деньги не туда и не тому. То есть заплатить, а товар вам не придет. Потому что QR-код ведет совершенно не на ту платежную систему и деньги перечисляются напрямую в карман мошенникам.

Для безопасности в малоизвестных для человека офлайн-магазинах рекомендуется расплачиваться наличными. При этом карту или QR-код можно использовать в торговых точках, которые прошли проверку временем. Если хочется совершить покупку на онлайн-площадках, лучше обращаться только к известным сайтам и не переходить по ссылкам, предлагающим невероятные скидки.

"Не стоит вестись на разные ссылки, где есть распродажа, суперскидки. Если вам нравятся такие акции, зайдите самостоятельно на тот сайт, который рекламируется, и посмотрите, что и как. Есть ли там такие скидки. И уже тогда решайте сами, как платить", – заключил Власов.

Ранее россиян предупредили о рисках, связанных с нейросетями. С их помощью аферисты после телефонного разговора могут сгенерировать голос человека, а затем пользоваться им в собственных целях. Вместе с тем злоумышленники для вымогания денег научились создавать поддельные ролик и фотографии пользователей мессенджеров и соцсетей.

