Эксперты рассказали, какую опасность представляют нейросети

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Злоумышленники могут использовать нейросети для обмана граждан. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Опасность заключается в том, что при разговоре с человеком по телефону мошенники теоретически могут записать голос своего собеседника. Затем на его основе генерировать фразы с помощью нейросети и использовать их в своих целях", – объясняет эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Если пообщаться с человеком минуту, этого уже достаточно, чтобы сгенерировать внятную речь, которая была бы достаточно похожа на оригинал.

В свою очередь, эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал Москве 24, что при помощи нейросетей аферисты могут создавать на основе фотографий и видео пользователей поддельные ролики, чтобы выманивать у граждан деньги.

"Мы очень много размещаем в мессенджерах и соцсетях своих фотографий и видео. На их основе злоумышленники с помощью искусственного интеллекта могут генерировать какой-то новый ролик или изображение и симулировать, что кто-то попал в аварию, нужны деньги", – отметил эксперт.

При получении любого сообщения – текстового, аудио или видео – с просьбой о помощи специалист посоветовал напрямую перезвонить человеку, чтобы убедиться, действительно ли он попал в беду или это аферисты.

Ранее россиянам посоветовали не вести компрометирующие разговоры рядом с гаджетами наподобие умных колонок. Отмечается, что злоумышленники могут получить доступ к девайсу в результате его взлома. Таким образом, существует риск, что личная беседа попадет в третьи руки.

