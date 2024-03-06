Эксперт рассказал, о чем нельзя говорить рядом с умными колонками

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Рядом с умными гаджетами лучше избегать компрометирующих разговоров. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Теоретически существует возможность, что разговор человека рядом с умной колонкой может попасть в третьи руки. Например, если гаджет взломают злоумышленники, объяснил эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Людям, которым очень важно и критично, чтобы информация о каком-либо вопросе не была скомпрометирована, лучше избегать общения рядом с умными гаджетами. Речь идет про устройства, которые постоянно находятся в режиме ожидания, слушают, их микрофон активирован. Данные теоретически могут передаваться на какие-то удаленные сервера.

"Для каждого человека это может быть своя информация, которой он не хотел бы делиться. Это очень ситуативная вещь. К примеру, один из критериев: можно ли будет как-то использовать эту информацию против самого человека", – заключил специалист.

Ранее россиянам дали советы, которые помогут защитить от взлома умный дом. Отмечается, что объектом интереса для злоумышленников могут оказаться любые высокотехнологичные устройства. Чтобы избежать проблем, гаджеты не рекомендуется использовать сразу же "из коробки". Для начала нужно сменить заводские пароли на свои собственные, причем они должны быть сложными. Кроме того, необходимо проверить, безопасна ли домашняя беспроводная сеть.

