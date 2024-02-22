Эксперт назвал два главных правила безопасного онлайн-шопинга

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Совершать покупки стоит только на официальных сайтах магазинов и использовать для расчетов отдельную карту. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

По его словам, в преддверии праздников злоумышленники могут рассылать гражданам сообщения, где обещают большие скидки или повышенный кешбэк при покупке на определенном сайте.





Александр Власов эксперт в области безопасности Люди, которые хотят по выгодной цене купить подарки для своих родственников, друзей и знакомых, жмут на присланную ссылку. Они попадают на подложный сайт и платят там своей картой. В итоге граждане остаются и без денег, и без подарков, потому что мошенники исчезают.

Вместо того чтобы переходить по сомнительным ссылкам, лучше попробовать самостоятельно через поисковик найти сайт, предлагающий акцию, подчеркнул Власов. "Если вы увидели информацию про какие-то скидки, распродажу у известного бренда или магазина в рассылке, самостоятельно зайдите на их сайт и проверьте, правда ли это. Если такое предложение существует, то платите на том же сайте, а не по ссылке, которая пришла в письме", – советует он.

Также специалист порекомендовал не приобретать товары на неизвестных сайтах. "Если видите вещь, которая вам нужна, но вы никогда не имели дело с этим поставщиком или маркетплейсом, сто раз подумайте, надо ли платить деньги. Потому что мошенники могут делать такие специальные сайты, рисовать продукцию в фотошопе и выставлять ее. Вы платите и потом ничего не получаете", – предупредил эксперт.

Кроме того, россиянам во время онлайн-шопинга не стоит использовать для расчетов карту, на которой хранятся все их сбережения. Для этих целей лучше завести отдельный пластик и держать на нем ровно ту сумму, которая требуется для совершения конкретной покупки, заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали, как перестать тратить деньги на ненужные вещи. По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, появлению такой привычки зачастую способствуют отсутствие каких-либо хобби и большое количество свободного времени. В связи с этим он порекомендовал найти иной, продуктивный способ занять свой досуг. Кроме того, составлять список необходимых товаров перед походом в магазин.

