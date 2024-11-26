Житель Омска притворился курткой, чтобы спрятаться от судебных приставов

Фото: телеграм-канал " ГУФССП России по Омской области"

Житель села Петровка Омского района притворился курткой, чтобы его не нашли судебные приставы, сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области на своем сайте.

По информации ведомства, 43-летний иностранец угрожал причинить тяжкий вред омичу, после чего в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Судебные приставы пришли к домой фигуранту, но его сожительница сказала, что его нет. Тогда приставы решили осмотреть квартиру и заметили, что под грудой вещей торчат кроссовки. Так преступника нашли под курткой. После того как он отбыл наказание, его выслали из страны статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".

Служба также отметила, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности по статьям "Нанесение побоев" и "Повреждение чужого имущества".

Между тем охранник бара на улице Народного Ополчения в Москве ударил посетителя, когда тот попытался закурить сигарету рядом с гардеробом. По данным ведомства, перед ударом сотрудник заведения сделал посетителю замечание, однако оно спровоцировало конфликт, в ходе которого и был нанесен удар в голову. Пострадавшего после этого госпитализировали в больницу, где заявили, что его здоровью был причинен тяжкий вред.