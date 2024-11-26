В Москве прекращено дело подростка, убившего напавшего на него мужчину

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Следователи прекратили в отношении несовершеннолетнего, ударившего напавшего на него мужчину в центре Москвы, который после упал и скончался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коллегию адвокатов "3105", которая оказывала юридическую помощь обвиняемому.

Дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Правоохранители выяснили, что смерть потерпевшего Сергея Лытнева наступила не от удара подростка, а из-за кровоизлияния в мозг после разрыва аневризмы. Кроме того, в момент смерти он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что могло способствовать последнему.

Сам инцидент произошел в июле 2024 года в Сосенском проезде. Лытнев заметил 17-летнего подростка, когда тот стоял у входа в стоматологическую клинику. Мужчина начал говорить прохожим, что молодой человек подросток якобы является закладчиком наркотиков, и попытался на него напасть.

В ответ подросток ударил мужчину, от чего тот упал на асфальт и через несколько минут умер до приезда врачей скорой помощи. После произошедшего на несовершеннолетнего завели дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", по которой ему грозило до двух лишения свободы.

Ранее полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве матери в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа.

Следствие установило, что пятнадцатилетний подросток несколько раз ударил свою мать топором по голове, в результате чего она скончалась на месте происшествия. После случившегося он сам рассказал о преступлении правоохранителям.

