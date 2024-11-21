Суд арестовал обвиняемого в убийстве 5-месячной дочери в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 28-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своей 5-месячной дочери в Люберцах. Об этом пресс-служба подмосковной прокуратуры сообщает в телеграм-канале.

Представитель Люберецкой городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу, учитывая отсутствие у обвиняемого регистрации на территории РФ, возможность скрыться от правоохранительных органов и склонить свидетелей и потерпевшую к даче выгодных для себя показаний.

Злоумышленник будет находиться в СИЗО до 18 января 2025 года.

Об убийстве ребенка стало известно 20 ноября. По версии следствия, днем 19-го числа мужчина, находясь в своей квартире, несколько раз ударил девочку по голове из-за долгого плача. Младенец скончался на месте происшествия. В свою очередь, прокуратура Люберец взяла под контроль уголовное дело, возбужденное против мужчины по статье "Убийство малолетнего".