В Ленобласти младенец умер после того, как мать оставила его одного в ванной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семимесячный младенец скончался в Ленинградской области после того, как мать оставила его одного в ванной. Об этом сообщила газете "Известия" пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел во время купания ребенка. По данным ведомства, женщина оставила малыша в наполненной водой ванне с надувным кругом, который оборудован ремнями безопасности, и вышла из комнаты. Когда мать младенца вернулась, то заметила новорожденного в перевернутом виде. В результате малыш умер в больнице.

На мать ребенка завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Татарстане начали расследование после гибели четырехмесячного ребенка в одной из квартир. Местные СМИ утверждали, что младенец умер после кровоизлияния в спинной мозг, к этому якобы могла привести игра, когда его подбрасывали в воздух. Мать погибшего и ее сожитель не смогли рассказать подробности.

