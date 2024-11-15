15 ноября, 15:54Происшествия
В Ленобласти младенец умер после того, как мать оставила его одного в ванной
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Семимесячный младенец скончался в Ленинградской области после того, как мать оставила его одного в ванной. Об этом сообщила газете "Известия" пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел во время купания ребенка. По данным ведомства, женщина оставила малыша в наполненной водой ванне с надувным кругом, который оборудован ремнями безопасности, и вышла из комнаты. Когда мать младенца вернулась, то заметила новорожденного в перевернутом виде. В результате малыш умер в больнице.
На мать ребенка завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Татарстане начали расследование после гибели четырехмесячного ребенка в одной из квартир. Местные СМИ утверждали, что младенец умер после кровоизлияния в спинной мозг, к этому якобы могла привести игра, когда его подбрасывали в воздух. Мать погибшего и ее сожитель не смогли рассказать подробности.