Прокуратура начала проверку после смерти двухлетнего ребенка в квартире в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смерти ребенка в квартире дома на улице Генерала Донского в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным, женщина, оставив детей 2023, 2021, 2020 и 2017 годов рождения на некоторое время одних в квартире, вернулась и обнаружила двухлетнего сына в ванной без признаков жизни.

"Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего столичный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В ходе надзорных мероприятий столичные прокуратура и СК планируют установить обстоятельства произошедшего и при необходимости принять меры.

До этого трехлетний ребенок погиб во время новогоднего корпоратива в Перми. Мероприятие проходило в банном комплексе. Ребенок пришел на корпоратив вместе с отцом и утонул в бассейне, пока взрослые занимались подготовкой.

