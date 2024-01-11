Тело мужчины нашли в квартире на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины обнаружили в квартире дома на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК России.

По информации ведомства, утром 11 января в квартире дома на Судостроительной улице нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Точная причина и время смерти будут определены после судмедэкспертизы, добавило следствие. На данный момент следователи и криминалисты занимаются выяснением обстоятельств смерти мужчины.

"Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", – добавили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Ранее на балконе жилого дома на юго-западе Москвы было найдено тело младенца. Бабушка погибшего ребенка рассказала, что несколько дней назад во время купания девочка случайно захлебнулась, тогда она вместе с матерью младенца перенесла тело на балкон.



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