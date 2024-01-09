Семимесячный младенец умер в поезде Москва – Чита

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Семимесячный ребенок умер в поезде Москва – Чита, всех пассажиров состава протестировали на наличие вирусных заболеваний. Об этом со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру сообщает РИА Новости.

"Пермской транспортной прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проводимой проверки по факту смерти семимесячной девочки 9 января 2024 года в поезде сообщением Москва – Чита", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что во время поездки у ребенка ухудшилось самочувствие. Бригада скорой помощи прибыла на станцию Кунгур, где проводила реанимационные мероприятия, но не смогла спасти девочку.

На вокзале в Екатеринбурге в вагоне, в котором находилась девочка, провели санитарную обработку. Пассажиры поезда сдали экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.

Транспортная прокуратура проведет проверку и даст оценку соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря прошлого года у 10 детей, которые ехали на поезде в Джанкой, выявили признаки ОРВИ и повышенную температуру. Бригада врачей и специалистов Роспотребнадзора встретила ребят на станции Мичуринск-Уральский в Тамбовской области.

Медики осмотрели группу из 250 детей и 45 сопровождающих. Врачи решили направить 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу для дополнительного обследования.

Московский Депздрав сообщил о снижении роста заболеваемости ОРВИ