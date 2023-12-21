Педиатр предположил, что у погибшей в поезде из Тюмени девочки был "гонконгский" грипп

Фото: телеграм-канал "Подслушано Брянск"

У погибшей девочки, которая возвращалась домой из Тюмени, мог быть "гонконгский" грипп. Об этом заявил инфекционист, педиатр, руководитель одного из медицинских центров Евгений Тимаков, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее стало известно, что у 15 из 124 госпитализированных детей, возвращавшихся с отдыха в Тюмени, был выявлен грипп А. По словам Тимакова, заражение гриппом этого типа происходит очень быстро и массово. Кроме того, эта инфекция может вызывать тяжелые осложнения у детей, пожилых людей и больных хроническими заболеваниями.

"Если мы говорим про грипп А H3N2, который получил название "гонконгский" и сейчас активно циркулирует в популяции и, вероятно, мог быть у этой девочки, то летальность у него выше и доходит до 4%", – объяснил он.

Тимаков уточнил, что у птичьего гриппа летальность может достигать и 50%. Однако он сейчас в популяции не распространяется, уточнил педиатр. Тем не менее грипп действительно "схватывает" многих людей в один момент, а затем воздействует тяжелыми проявлениями, сказал Тимаков.

"Инкубационный период у "гонконгского" гриппа короткий, от нескольких часов до 4 дней, поэтому так как заболел весь коллектив, то, скорее всего, проконтактировали все одновременно", – пояснил он тот факт, что признаков заболевания до посадки в поезд у детей не наблюдалось.

Врач предположил, что источник инфекции мог быть на вокзале либо также находился в поезде. Гибель девочки специалист объяснил тем, что у нее могла быть индивидуальная предрасположенность.

"Это дети изначально с вероятными проблемами с иммунитетом, потому что это "дети войны" (по данным издания, дети возвращались в Луганскую Народную Республику, где в 2014 году начался вооруженный конфликт. – Прим. ред.). Они постоянно испытывают стрессовые нагрузки, и мы не знаем, что у них сейчас с иммунными факторами. Они давно не обследовались", – сказал Тимаков.

Ранее с поезда Тюмень – Адлер сняли 125 детей. Их перезвели в Саратов, где положили в местную инфекционную больницу.

Позднее стало известно, что в вагоне поезда умерла 12-летняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Между тем у снятых с поезда детей выявили вирус гриппа А.

Московские медучреждения укомплектованы всем необходимым для борьбы с ОРВИ