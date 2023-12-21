СК завел дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень – Адлер

Фото: телеграм-канал Mash

12-летняя девочка умерла в вагоне поезда, следовавшего по маршруту Тюмень – Адлер. Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Пензенской области.

Погибшая ехала в поезде с другими детьми в составе организованной группы. В администрации Сердобского района Пензенской области рассказали "Газете.ру", что дети возвращались излагеря в Сибири.

По информации РЕН ТВ, школьница почувствовала себя плохо утром 20 декабря. Тогда температура ее тела повысилась до 39 градусов. Ее осмотрела медсестра, которая дала заболевшей жаропонижающее. Однако вечером, по данным СМИ, девочке снова стало плохо, и она потеряла сознание. После этого на ближайшую станцию в Пензенской области вызвали бригаду скорой помощи, которая, приехав, зафиксировала смерть ребенка.

Днем следующего дня, 21 декабря, когда состав прибыл на станцию города Балашова Саратовской области, с поезда сняли 125 детей. По информации губернатора региона Романа Бусаргина, 30 несовершеннолетних пожаловались на повышенную температуру. Всех детей отправили в больницу Саратова.

В Роспотребнадзоре рассказали, что у госпитализированных выявили вирус гриппа А. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регионального управления ведомства, ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора.

До этого девочка в возрасте одного года отравилась снегом в Ленинградской области. После медики установили, что на снегу находились химикаты, которые и стали причиной отравления. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

