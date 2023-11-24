Трех детей госпитализировали после возможного отравления в гимназии Казани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трое учеников казанской гимназии № 28, почувствовавшие накануне недомогание, были госпитализированы после обследования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Отмечается, что всего за помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова обратились восемь детей из гимназии. Пациентов в тяжелом состоянии нет, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Министерство контролирует ситуацию.

В сообщении добавили, что управление образования Казани и прокуратура начали проверки по данному факту.

В четверг, 23 ноября, мэрия города в своем телеграм-канале сообщила, что около 14:30 к педагогам и школьной медсестре гимназии № 28 начали обращаться ученики вторых-третьих классов. По их словам, они чувствовали тошноту и боли в животе.

Уточнялось, что детей отправили домой с родителями, затем они обратились в медицинские учреждения или вызвали скорую.

Ранее семь учеников екатеринбургской школы № 181 заболели острой кишечной инфекцией. Одного ребенка госпитализировали, остальные проходили амбулаторное лечение.

До этого Роспотребнадзор приостановил деятельность пищеблока в кадетском училище в Луховицах из-за кишечной инфекции у воспитанников. После отравления за помощью врачей обратились 24 человека, 19 их них доставили в больницу.

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