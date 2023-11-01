Роспотребнадзор приостановил работу столовой подмосковного кадетского училища

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Роспотребнадзор приостановил деятельность пищеблока в кадетском училище в Луховицах из-за кишечной инфекции у воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Уточняется, что причина возникновения инфекции устанавливается, специалисты проводят лабораторные исследования, о результатах которых сообщат дополнительно. В учреждении проводится дезинфекция, также в столовой взяты смывы с поверхностей и образцы готовой продукции и сырья.

Отмечается, что после отравления за помощью врачей обратились 24 человека, 19 их них доставили в больницу. Круг контактных лиц уже установлен, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 11 человек отравились после посещения ресторана Ivori Garden на 8-й Советской улице в Санкт-Петербурге, у них нашли кишечную инфекцию. В отношении заведения 20 октября был составлен протокол о приостановке работы.

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