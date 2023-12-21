В Саратовской области 125 детей сняли с поезда Тюмень – Адлер и направили в больницу

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В Саратовской области с поезда Тюмень – Адлер сняли 125 детей, возвращавшихся из лагеря, из-за поступившей информации об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Сотрудники Роспотребнадзора развернули на месте мобильную лабораторию, в которой медики осмотрели всех детей. После этого было принято решение доставить их в местную инфекционную больницу, чтобы проверить на наличие заболеваний.

"Учреждение полностью готово к приему пациентов. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора", – отметил Бусаргин.

Ранее годовалая девочка отравилась химикатами после того, как попробовала снег во Всеволожске Ленинградской области. В местную больницу ее доставили в тяжелом состоянии.

До этого 16 школьников в Кировской области попали в больницу в результате пищевого отравления. По факту произошедшего следователи начали проверку, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.



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