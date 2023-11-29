Школьники госпитализированы с отравлением в Кировской области

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Школьники в Кировской области попали в больницу в результате пищевого отравления. О происшествии сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по региону.

Правоохранители уточнили, что в медучреждение 28 ноября поступили ученики одной из школ села Калинино Малмыжского района.

"По данному факту следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", – говорится в публикации.

В свою очередь, РИА Новости выяснило, что в больницу положили 16 школьников.

Ранее отравление диагностировали у учеников музыкального колледжа в Уфе. Следователи организовали проверку по сообщению из соцсетей об отравлении 12 человек. Уточнялось, что питание предоставляла сторонняя организация.

Проводились проверочные мероприятия качества еды в образовательном учреждении для установления причин ухудшения самочувствия учеников. Были изъяты образцы пищи для исследования.



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