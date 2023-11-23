Семья с пятью детьми отравилась хлором в бассейне в Башкирии

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Семья с пятью детьми отравилась парами хлора в арендованном коттедже с бассейном в деревне Князево под Уфой. В больницу попали трое из них, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Башкирии.

Трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет находились с родителями в доме.

"В последующем они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора", – говорится в сообщении.

В результате осмотра двух несовершеннолетних и 18-летнего молодого человека госпитализировали. Остальных членов семьи отпустили домой.

"Ведется проверка исполнения законодательства в части оказания данным комплексом услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – отметило ведомство.

Минздрав республики добавил, что в больницу поступили пациенты с кашлем и слезотечением. Детям поставили диагноз токсического действия газообразного хлора. Через сутки их выписали.

Ранее семейная пара насмерть отравилась газом в городе Кстово Нижегородской области.

По данным следствия, в доме на улице Мира обнаружены тела 37-летнего мужчины и его 33-летней супруги. Во время осмотра следователи не выявили видимых телесных повреждений. Назначены технические и судебно-медицинские экспертизы.



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