Семейная пара насмерть отравилась газом в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Нижегородской области"

Семейная пара, предположительно, насмерть отравилась газом в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, в доме по улице Мира обнаружены тела 37-летнего мужчины и его 33-летней супруги. Во время осмотра их тел следователи СК не выявили видимых телесных повреждений.

Отмечается, что назначены технические и судебно-медицинские экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

Местная прокуратура в своем телеграм-канале сообщила, что проводит проверку по факту отравления угарным газом жильцов квартиры четырехэтажного дома № 9 по улице Мира.

По предварительной информации ведомства, в домовладении погибших установлено газовое оборудование.

"Надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства уполномоченными службами при его обслуживании", – уточнили в тексте.

Ранее семья из четырех человек отравилась угарным газом в подмосковном Чехове. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого три человека погибли в результате отравления угарным газом в Саратовской области. Предварительно было известно, что в печи была закрыта шиберная задвижка, из-за чего углекислый газ скапливался в помещении дома.

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