Дети отравились в музыкальном колледже Уфы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Учащиеся отравились едой в музыкальном колледже Уфы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Башкортостану.

В ведомстве отметили, что следователи проводят проверку по сообщению из соцсетей об отравлении едой 12 учащихся в уфимском музыкальном колледже, расположенным на улице Пушкина. Уточняется, что питание предоставляет сторонняя организация.

На место происшествия выехали следователи вместе с сотрудниками МВД и Роспотребнадзора, добавила пресс-служба.

Кроме того, сообщили в ведомстве, проводятся проверочные мероприятия качества еды в образовательном учреждении для установления причины отравления. Сотрудники изымают образцы пищи для исследования, необходимые документы, а также образцы анализов работников колледжа.

Следствие проверит качество оказания услуг в учреждении и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении и реализации еды организацией, осуществляющей привоз питания.

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