Минздрав сообщил, что у 16 из 86 детей, снятых с поезда Тюмень – Адлер, выявили грипп A

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В инфекционном стационаре остаются еще 86 детей, которые были доставлены в медучреждение после инцидента в поезде Тюмень – Адлер. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения России.

По информации ведомства, у 16 человек выявили грипп А, а у остальных 70 – ОРВИ.

"Состояние 7 детей оценивается как средней степени тяжести, 79 – легкой степени тяжести", – уточнили в пресс-службе.

При этом в сообщении указано, что около 38 детей и 11 взрослых, которые ехали в рамках сопровождения, не имеют никаких заболеваний, поэтому их направили в провизорное отделение.

На данный момент врачи занимаются лечением госпитализированных детей, проводя также телемедицинские консультации с экспертами Российской детской клинической больницы Минздрава РФ.

Уточняется, что ситуация находится на контроле главы ведомства Михаила Мурашко.

Ранее стало известно, что с поезда Тюмень – Адлер сняли 125 детей. Их доставили в Саратов и привезли в местную инфекционную больницу.

Позднее появилась информация, что в вагоне поезда скончалась 12-летняя девочка. Следователи завели уголовное дело по факту произошедшего.



В Депздраве Москвы сообщили, что массовых заболеваний школьников пневмонией нет