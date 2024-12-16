Суд арестовал женщину, насмерть сбившую 9-летнего мальчика в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Щербинский районный суд Москвы арестовал женщину, которая за рулем автомобиля Porsche насмерть сбила 9-летнего мальчика в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Решение о заключении под стражу подозреваемой было принято с учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Женщина признала вину, однако попросила не арестовывать ее, так как не намерена скрываться от следствия. Ее защита настаивала на домашнем аресте в качестве меры пресечения.

Как пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на бывшего супруга подозреваемой, женщина в тот день ехала из магазина. По информации СМИ, она села пьяной за руль, потому что переживала смерть отца, который умер от онкологии.

Кроме того, по некоторой информации, она проходила лечение от алкоголизма.

В ходе судебного заседания представитель обвинения сообщил, что фигурантка ведет аморальный образ жизни и может попытаться скрыться. В результате суд арестовал женщину до 14 февраля 2025 года.

Авария произошла в субботу, 14 декабря. Женщина в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением автомобиля и выехала на тротуар, сбив мальчика 2015 года рождения и его няню. От полученных ран ребенок скончался в одной из столичных больниц. Няню госпитализировали.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.