16 декабря, 15:40Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В связи с этим движение возле аварии затруднено на 2,5 километра. Обстоятельства инцидента и данные о пострадавших уточняются. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Ведомство попросило жителей столицы выбирать пути объезда.
Ранее несколько автомобилей столкнулись на 80-м километре МКАД, движение в районе происшествия было затруднено. Водителей призывали выбирать пути объезда.
До этого также несколько машин стали участниками дорожной аварии на Кутузовском проспекте. Движение в этом районе было временно ограничено.
Два грузовика столкнулись недалеко от Подольска Московской области