Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим движение возле аварии затруднено на 2,5 километра. Обстоятельства инцидента и данные о пострадавших уточняются. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ведомство попросило жителей столицы выбирать пути объезда.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на 80-м километре МКАД, движение в районе происшествия было затруднено. Водителей призывали выбирать пути объезда.

До этого также несколько машин стали участниками дорожной аварии на Кутузовском проспекте. Движение в этом районе было временно ограничено.

