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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на МКАД в районе Бусиновского проезда
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несколько автомобилей столкнулось на 80 км МКАД, движение в районе происшествия затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На внешней стороне 80-го км МКАД (перед съездом №79) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей призывают выбирать пути объезда.
Ранее несколько машин стали участниками дорожной аварии на Кутузовском проспекте. Движение в этом районе было временно ограничено.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Движение на участке было восстановлено.
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