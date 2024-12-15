ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на МКАД в районе Бусиновского проезда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулось на 80 км МКАД, движение в районе происшествия затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внешней стороне 80-го км МКАД (перед съездом №79) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей призывают выбирать пути объезда.

Ранее несколько машин стали участниками дорожной аварии на Кутузовском проспекте. Движение в этом районе было временно ограничено.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Движение на участке было восстановлено.

