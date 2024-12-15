Бастрыкин запросил доклад о проверке ДТП в ТиНАО, в котором погиб ребенок

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке ДТП в ТиНАО, в котором погиб девятилетний ребенок. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Следователи установили, что сбившая насмерть ребенка женщина была в состоянии алкогольного опьянения и выехала на тротуар, не справившись с управлением машины.

По данным СМИ, трагедия случилась в деревне Зименки. 14 декабря 49-летняя водитель Porsche не справилась с управлением и выехала на тротуар, сбив мальчика 2015 года рождения и его няню. Пешеходы были госпитализированы, но ребенок скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.