Депутат Якубовский предложил предоставить приоритет россиянам для получения субсидий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с инициативой о приоритете российских семей при получении соцвыплаты для покупки жилья за счет бюджетных средств, передает РИА Новости.

Согласно документу, в настоящее время одной из главных мер поддержки семей в РФ является такая соцвыплата. По словам депутата, претендовать на нее может молодая семья с одним и более ребенком, в том числе семьи, где один из супругов не является россиянином, либо неполная молодая семья. Как отметил парламентарий, семьи с тремя и более детьми имеют право на внеочередное получение субсидии.

"Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в действующие правила предоставления такой субсидии", – указал Якубовский.

В документе говорится, что в некоторых регионах страны сложилась парадоксальная ситуация, при которой треть и более семей, получающих выплату во внеочередном порядке, являются семьями мигрантов. Депутат указал, что это удлиняет срок в очереди для российских семей и ставит их в невыгодное положение.

В связи с этим он призвал расставить приоритеты в интересах россиян.

"Это вопрос элементарной справедливости. Ситуация, при которой один из супругов может вообще не быть гражданином РФ, а при этом получать поддержку от нее, еще и в приоритетном порядке – недопустима", – добавил Якубовский.

Ранее депутат Сергей Гаврилов предложил установить надбавку к выплатам для многодетных семей, в которых более 10 детей. Он уточнил, что таких семей в России немного. Установленная для них целевая поддержка не создала бы существенной нагрузки на бюджет в масштабах соцрасходов государства, но позволила бы качественно улучшить их условия жизни.

