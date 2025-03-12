Депутат Гаврилов предложил установить надбавку к выплатам для многодетных семей

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Надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке для семей, в которой более 10 детей, предложил установить председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в семьях, где больше 10 детей, стандартные выплаты не покрывают реальных расходов. Они сталкиваются с затратами, выходящими за рамки обычных бюджетов. Речь идет не только о тратах на одежду и питание, но и о необходимости расширения жилой площади, увеличенных коммунальных платежах, транспортных расходах и образовательных потребностях, отметил парламентарий.

Он уточнил, что таких семей в России немного. Установленная для них целевая поддержка не создала бы существенной нагрузки на бюджет в масштабах соцрасходов государства, но позволила бы качественно улучшить их условия жизни.

"Например, если сейчас средняя выплата на ребенка в многодетной семье составляет 12 500 рублей, то для супермногодетных семей можно предусмотреть дополнительную ежемесячную надбавку, которая начислялась бы для семей, в которых 10 детей и более", – высказался Гаврилов.

По мнению депутата, размер такой надбавки может определяться, к примеру, через повышающий коэффициент 1,3, который применяется к общей сумме выплат на семью, что обеспечит сбалансированное распределение денег.

Кроме того, указал собеседник агентства, можно предусмотреть механизм ежегодной индексации или применения коэффициента, привязанного к региональному уровню жизни. Это позволит не только поддержать большие многодетные семьи, но и создать более устойчивую систему их финансирования, уточнил он.

Не менее важен и вопрос жилья, подчеркнул Гаврилов. Для решения этой проблемы он предложил предусмотреть субсидирование первоначального взноса по ипотеке. К примеру, если семья хочет приобрести дом, то государство компенсирует 70% от первоначального взноса. Однако это не бесплатное жилье, а доступная программа, с помощью которой семьи смогут улучшить условия жизни без риска чрезмерной долговой нагрузки, резюмировал депутат.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил создать в России семейный минивэн. С его слов, автомобиль для семьи уже не роскошь, а необходимость. Он пояснил, что легковые машины подходят для семей с 1–2 детьми, а для многодетных нужен более вместительный транспорт.