Милонов предложил создать отечественный минивэн для многодетных семей

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В России нужно создать свой семейный минивэн, поскольку автомобиль для семьи уже не роскошь, а необходимость. Такое мнение в беседе с RT высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя доклад Общественной палаты и Росстата о том, что предоставление помощи в приобретении жилья и автомобилей многодетным семьям поможет повысить рождаемость.

"Одежда, подгузники, смеси, баночки, лекарства – все нужно перевозить, ничего не оставишь, поэтому я всячески за то, чтобы автомобили стали доступнее для семейных граждан, особенно для многодетных. Тут уж совсем без вариантов: машина нужна. Единственное, я бы попросил наших автопроизводителей разработать отечественный минивэн для семейного использования", – заявил парламентарий.

Как отметил Милонов, легковые автомобили подходят для семей с одним или двумя детьми, а для многодетных семей нужны более вместительные машины.

Ранее депутат Нина Останина высказала мнение, что в России необходимо оказывать дополнительные меры поддержки семьям, например, предоставлять многодетным семьям льготные кредиты на покупку автомобилей. Кроме того, требуется разработать автомобиль, который был бы удобен для семей с большим числом детей, считает она.

Между тем "АвтоВАЗ" запланировал производство собственного минивэна в 2027 году. По словам президента автомобильной компании Максима Соколова, проект уже приобрел реальные черты.