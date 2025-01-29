Минпромторг включил "Москвич 3" в программу льготного автокредитования

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Отечественный "Москвич 3" включен в программу льготного автокредитования в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Автомобили китайского бренда Haval не вошли в программу.

"Под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 миллионов рублей, набирающие не менее 2 тысяч баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719. На сегодняшний день это все модели Lada, ВИС, УАЗ, "Москвич 3", ГАЗ (полной массой до 3,5 тонны)", – говорится в сообщении.

В 2024 году в списке таких автомобилей числился китайский Haval Jolion и отсутствовал "Москвич". Также в перечне остались "Москвич 3е", "Амберавто А5", электрокары бренда Evolute. Присоединились две модели Voyah Dream и Voyah Free.

Программа продолжает действовать для медработников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО. Кроме того, в программе предусмотрены специальные условия для туристических автобусов. Скидка на них увеличена до 2 миллионов рублей.

Между тем в апреле 2025 года Центробанк получит право ограничивать выдачу рискованных ипотечных и автокредитов благодаря одобренному Совфедом закону. Регулятор сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Они помогут сдержать рост закредитованности граждан и предотвратить накопление рисков банками и МФО.

