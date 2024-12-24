Rolls-Royce Cullinan стал самой популярной машиной среди люксовых авто в России

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По итогам прошедшей осени отечественный авторынок сегмента люкс возглавил Rolls-Royce Cullinan, передает "Автостат".

По данным агентства, в ноябре в России на учет встали десять новых Rolls-Royce Cullinan. Второе место рейтинга занял Lamborghini Urus, третье – Bentley Bentayga.

В "Автостате" добавили, что в данном сегменте авторынка уже пятый месяц подряд фиксируется позитивная динамика. Так, в ноябре было куплено 43 новых машины люксового сегмента, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом с января по ноябрь текущего года в РФ продали 499 новых люксовых авто.

Ранее эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей установили, какие люксовые автомобили реже меняли россияне в 2023 году. В список вошли Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Maserati и Bugatti. По словам эксперта Константина Болдырева, число владельцев у автомобиля по техническому паспорту является важным фактором уровня лояльности к марке и модели.