Эксперты рассказали, какие автомобили больше всего ценят богатые россияне

Фото: 123RF/chiradech

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей "Автотека" установили, какие люксовые автомобили реже меняли россияне в 2023 году. В список вошли Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Maserati и Bugatti, сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта Константина Болдырева, число владельцев у автомобиля по техническому паспорту является важным фактором уровня лояльности к марке и модели. Так, реже всего в этом году с машинами люксового сегмента расставались собственники Rolls-Royce Cullinan.

Кроме того, не продавали свои автомобили владельцы Lamborghini Urus, Ferrari 812 Superfast, Aston Martin DBX, Maserati Levante, Bentley Mulsanne, Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, Bugatti Chiron и Bentley Continental GT.

Ранее стало известно, что наиболее желанными автомобилями массового сегмента на вторичном рынке у россиян оказались Ford Focus, Daewoo Matiz и Daewoo Nexia. В рейтинг также попали Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Mazda 3.

До этого сообщалось, что кроссовер Geely Monjaro занял первое место по популярности среди китайских автомобилей с пробегом на российском рынке. По данным экспертов, автомобиль Geely Monjaro в среднем стоит 3,6 миллиона рублей. Данная модель занимает лидирующую позицию по количеству продаж уже второй месяц подряд.

"Москвич" откроет дилерские центры еще в 12 городах РФ